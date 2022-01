Muziekonderwijs is belangrijk. Iedereen heeft het recht te leren samenspelen

Waarom politiek niet zonder muziek kan? Zonder muziek is het leven een vergissing. De aanpak van de pandemie leert hoeveel moeite politici tegenwoordig hebben met improviseren. Wat lessen muziek zou hen niet schaden.

Het coalitieakkoord vermeldt muziekeducatie. Dat is hoopgevend. De Zembla-documentaire Muziekschool in mineur liet immers de nood aan betaalbaar muziekonderwijs zien. Door bezuinigingen zijn er nauwelijks nog muziekscholen in Nederland. Dankzij die scholen konden kinderen uit alle milieus muziekonderwijs krijgen. Een Kamermotie van SP en PvdA, die de regering verzocht actie te ondernemen, werd ontraden.

Dat de politiek niets begrijpt van wat muziek en, breder, cultuur doet in een samenleving werd bevestigd tijdens de laatste persconferentie over de pandemie. Van de premier mogen musici niet optreden maar wel ‘oefenen met (hun) bandje’. Die onderwaardering is niet alleen schaamteloos, ze miskent ook de waarde van politiek. De vraag naar de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .