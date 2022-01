‘Uilenvleugel inspiratie voor stillere windturbine’ (ND 19 januari). Achter de vleugels van vogels ontstaat turbulentie. ‘Hier heeft de natuur een oplossing voor gevonden’, volgens René Fransen. Ik vind dat een rare bewering. Het wekt de indruk dat de natuur een soort Willie Wortel is, die steeds maar weer slimme uitvindingen doet, die de mensen dan gaan na-apen. De natuur is geen Willie Wortel, maar: ‘... de inhoud en werking van het heelal, zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd’ (Wikipedia). In het oude Natuur- en Scheikundegebouw van de Vrije Universiteit (circa 50 jaar geleden) was in de hal op geglazuurde tegels de volgende bijbeltekst weergegeven: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uwen wil zijn zij, en zijn zij geschapen. (Openbaring 4 : 11). Een mooie tekst waarin duidelijk tot uiting kwam hoe de natuurwetenschappers aan de VU hun wetenschappelijk onderzoek wilden uitvoeren en waarmee je elke dag, als je het gebouw binnenkwam, mee werd geconfronteerd. Een belijdenis dat God alles heeft geschapen en dat wij Hem de eer moeten geven, ook door het doen van onderzoek aan de schepping. Zo’n benadering van de schepping vind ik veel mooier dan een benadering van de natuur als Willie Wortel. <