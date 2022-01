Twee vrouwen

Joden als ‘oudere broers van christenen? (ND, 16 januari). Joshua Koffman heeft bij gelegenheid van 50 jaar Nostra Aetate (een verklaring van het Tweede Vaticaanse Concilie) een nieuw beeld Synagoga en Ecclesia in Our Time ontworpen voor de Universiteit van Philadelphia (VS). Het zijn twee identieke vrouwen die samen studeren en samen lezen uit Gods Woord. Het is een variant op de middeleeuwse verbeelding van Vrouwe Synagoga met de Tora en van een andere vrouwenfiguur met een kruis en een boek, die Vrouwe Ecclesia verbeeldt. Het lijken tweelingen. Ze zijn beiden ontvankelijk voor wat ze meedragen en voor wat Gods Woord te zeggen heeft. <