Regels boven mededogen

Tot nu toe was ik trots op de verschillen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Trots dat we elkaar bleven vasthouden, omdat we geloofden dat we één waren in onze Heer Jezus Christus. Maar nu hebben meningsverschillen over zaken als de vrouw in het ambt en het accepteren van homoseksuele relaties, ons in diepe verdeeldheid gestort. Reden waarom er zelfs binnen andere kerkverbanden wordt opgeroepen tot gebed (ND 13 januari). Het ontroert me, maar de aanleiding is natuurlijk beschamend.