Tijdens het debat over de regeringsverklaring hield Segers van de ChristenUnie een geestig betoog over zijn vergeetachtigheid. Hij verbond dat met de heilige Antonius, een heilige die beschermt tegen het vergeten. Hij daagde Ploumen nog wat uit. ‘U weet als Limburgse waar ik het over heb.’ Ploumen lachte vrolijk mee. Een ontspannen moment in het debat. Waarschijnlijk had Ploumen op enig moment een snedige reactie bedacht en liep ze daarom naar de interruptiemicrofoon. Daar aangekomen deed de microfoon het niet. De kamervoorzitter weigerde Ploumen het woord te geven. ‘U had net als iedereen vandaag acht mogelijkheden om te interrumperen. Die hebt u alle acht verbruikt. U kunt dus niet meer reageren. Het is genoeg geweest.’ Ploumen d..

