Duizend woorden | Bibberen in een houten hokje

Hoe stoer zo’n tattoo - het lijkt wel een slang - op je arm ook mag lijken: als we in een ijsbad duiken, trekken mensen overal in de wereld hetzelfde gezicht. Het is dan als een vis naar lucht happen en meer dan ooit lijken we bereid als een raket uit dat water te schieten.

De korte sluitertijd waarmee deze foto gemaakt is, laat de vrijgekomen spetters bevriezen in het beeld. Zij gaan naadloos een bondje aan met de ijspegels op de houten constructie. Dat leidt ertoe dat het beeld je als kijker je nog even extra verder in je warme trui doet verstoppen.

De sympathieke houten trap vanaf de oever is vast bedoeld om de drempel voor deelnemers letterlijk te verlagen om kopje onder te gaan in het genadeloze vrieswater. Deze dappere christelijk-orthodox gelovige durft het aan. Hij duikt in de traditie van de viering van Driekoningen in Moskou. Er worden dan kruisen uit rivieren en meren opgevist.

Deze man heeft van tevoren al een mini-kruis om zijn nek gehangen. Dat scheelt bibbertijd, moet hij gedacht he..

