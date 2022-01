Het gezag van de Kamervoorzitter: van strooppot naar strenge blik. En vaak: ironie, verbazing en humor

‘Het oproepen tot wetteloosheid is in strijd met ons Reglement van Orde, dus ik wil dat hier echt niet horen. Ik accepteer dat gewoon niet’, zei Kamervoorzitter Vera Bergkamp donderdagmiddag, toen Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren weer eens opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dinsdag nog - toen het debat over de regeringsverklaring deels tumultueus verliep - kreeg Bergkamp het verwijt dat zij niet stevig genoeg ingreep, bijvoorbeeld toen PVV-leider Geert Wilders zei dat hij vindt dat ‘hoofddoekjes niet in de Tweede Kamer thuishoren’. Hij doelde daarmee op de Kamerleden Fonda Sahla (D66) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks). ‘Als een scheidsrechter constant zegt ‘foei, foei, u mag niet op de enkels trappen’, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets’, zei Kamerlid Pieter Omtzigt richting Bergkamp.