Lees heel Psalm 36

In zijn column beschrijft Ad de Bruijne hoe hij in Uganda getroffen werd door het lijden (ND, 8 januari). En hij komt daarbij in een innerlijk conflict met de woorden uit Psalm 36 vers 7: ‘Mens en dier verlost U, Heer.’ In het zoeken naar een antwoord steekt hij zijn licht op bij de evolutietheorie, waarbinnen dood en lijden niet het gevolg zijn van de zonde, maar een instrument in de handen van God om zijn schepping te verbeteren. Zou het niet beter zijn om de woorden te overdenken in de context van de hele psalm? In vers 10 lezen wij: ‘In Uw licht zien wij het licht.’ Dan blijken deze woorden in verband te staan met de zonde van de mens en de goedheid en het oordeel van God. <