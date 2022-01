Is het pensioen echt waardevast?

Carola Schouten (minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) belooft dat bij de voorjaarsnota eind mei opnieuw gekeken wordt naar de koopkrachtplaatjes voor alle groepen. Dat gaat dus niet primair over de ouderen, waar het probleem over gaat.

En mei: dat is over vier maanden. Waarschijnlijk zijn de resultaten pas omstreeks augustus bekend. Mocht Schouten constateren dat de ouderen echt achterlopen, dan zal zij vermoedelijk een wetsvoorstel indienen. Mocht dat wetsontwerp het halen, dan zal met enige realiteit dat wetsontwerp ruwweg ‘reeds’ in 2024 gerealiseerd kunnen worden. De vraag is echter of die wet dan ook zal worden uitgevoerd, of dat de toezegging van Schouten niet meer is dan een zoethoudertje.

Als v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .