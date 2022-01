De Nederlandse politiek had opvallend weinig aandacht voor de gruweldaden van de Indonesiërs

Soekarno’s ophitsende redevoeringen zullen zeker van invloed zijn geweest op het racistisch geweld van jongeren en nationalisten tijdens de Bersiap-periode (1945-1947) in Indonesië. Soekarno was de eerste president van Indonesië.

Leugens maken een onbetwistbaar deel uit van de geschiedenis concludeert oud-correspondent Michel Maas in de Volkskrant op 2 maart 2020, na zijn zoveelste bezoek aan Indonesië. Aan deze conclusie moesten wij denken na lezing van de vele krantenberichten over het niet meer noemen van de zogenaamde racistisch term ‘Bersiap’ (betekenis: ‘Wees paraat’) in de expositie van het Rijksmuseum over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De Indonesische Bonnie Triyana, gastcurator, heeft het nodige losgemaakt met zijn mening (NRC, 14 januari) dat de term ‘Bersiap’ in Indonesische oren een racistische ondertoon heeft.

Het begrip racistisch is inderdaad van toepassing op de pemoeda’s (jongelingen) en nationalisten die van september 1..

