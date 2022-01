Christenen kunnen toch tegenstander aanwijzen

Wat een schokkende column van Bram van de Beek (ND, 12 januari). Er is hier geen heftige christenvervolging, stelt hij, maar wel een proces waarin onze kracht en ons geloof uit ons weggezogen worden. Het is geen aanwijsbare beul of instantie die het doet, het is een listig en schrikwekkend proces.

Van de Beek vindt niet iemand om aan te spreken, iemand die je als dader kan aanwijzen. En ook daardoor is het zo verwarrend ongrijpbaar. Ik loop hier een beetje vast. Is er geen gezicht, geen aanwijsbare macht? Maar ik meen iemand te kennen, met een uiterlijk, en een programma. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 4: ‘…uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’. Hij kan meer, die ‘mensenmoorder van den beginne’, die macht die ‘ons wil ziften als de tarwe’, die ons krachteloos kan maken en leegzuigen. Wat is hij moeilijk te weerstaan en te verslaan, die ‘overste van de wereld’. Soms ook moeilijk te herkennen. Die macht is zo groot en zo misleidend dat we inderdaad kans lopen leeggezogen ..

