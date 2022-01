Nederigheid, in buiten- en binnenland

De column van Paul van Geest is mij uit het hart gegrepen (ND, 11 januari). Dat danken wij aan de Indiase priester Prateesh Michael Pulickal en diens inspirerende proefschrift over nederigheid in het Europese en Indiase monastieke leven. Echter aan het eind van de column suggereert Van Geest dat de kerkelijke carrière van de promovendus, die meteen in India secretaris van een bisschoppenconferentie wordt, weleens tot het tegendeel van bescheidenheid en nederigheid zou kunnen leiden, wat niet te hopen is. Ik ben daar niet bang voor. Van Geest mag dankbaar zijn dat hij mede de promovendus heeft kunnen opleiden tot een verantwoordelijk priester die kiest voor dienstbaarheid aan de kerk van India, waar christenen en hun voorgangers het veel moeilijker hebben dan in het welvarende en liberale Nederland. Hier kunnen buitenlandse priesters comfortabel leven. Hun wordt een vals beeld van de priesternood voorgehouden. Zij worden in de verleiding gebracht te ‘shinen’ als noodlenigende missionarissen te midden van zogenaamde ongelovigen. <