Terrorisme in naam van de islam wordt vaak toegeschreven aan Sayyid Qutb. Wie zit er achter moslimterreur?

De behoefte om schuld of verantwoordelijkheid af te schuiven is van alle tijden. Zo wordt veel islamitisch terrorisme toegeschreven aan één man, Sayyid Qutb. Is dat terecht?

Sayyid Qutb, gevangen in Cairo, begin 1966. 'Hij groeide op als vrome moslim, werkte jaren als literatuurcriticus en werd mede door het Britse koloniale bestuur in zijn land steeds kritischer over het Westen.'

De Amerikanen herdachten donderdag 6 januari de bestorming van het Capitool in Washington, een jaar geleden. Hoewel de daders overduidelijk aanhangers van oud-president Donald Trump waren, weigeren sommige Republikeinen te erkennen dat dit geweld uit hun eigen gelederen kwam. In plaats daarvan proberen zij het aan anderen toe te schrijven, zoals aan antifascisten, de FBI of zelfs aan Democraten in pro-Trumpvermommingen.

Dit soort simplistische pogingen de schuld van complexe problemen af te schuiven en zo de mogelijke eigen verantwoordelijkheid ervoor te verzwijgen, vinden we ook bij islamistisch geweld: zowel in het Westen als in de moslimwereld wordt terrorisme in naam van de islam nogal eens toegeschreven aan de ideeën van één man: Say..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .