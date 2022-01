De Bijbel laat weten dat God niet automatisch zijn zegen verbindt aan de zegen van mensen

Dat een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Utrecht besluit om het homohuwelijk in te zegenen, laat zich moeilijk bijbels verklaren.

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Utrecht-Noord-West wil voortaan ‘een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht op dezelfde manier behandelen als een huwelijk tussen man en vrouw’ (ND, 6 januari). Als verantwoording van dit besluit geeft de kerkenraadsvoorzitter aan dat eerst geprobeerd is om op basis van wat hierover in de Bijbel staat tot een uitspraak te komen, maar dat dit niet gelukt is. Daarna is de gemeente op zoek gegaan naar wat de Bijbel over het vormen van een gemeenschap zegt. Dan ‘lees je heel duidelijk dat God zijn Geest aan iedereen heeft geschonken, dus aan homo’s en hetero’s’.

Het ontgaat mij op welke manier dit een antwoord is op de gestelde vraag. Inderdaad geeft Paulus in Galaten 4 te kennen dat Chr..

