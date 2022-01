Helaas zijn de laatste regels van Ruurd Ubels’ column over beleggen weggevallen (ND, 14 januari). Het einde luidt als volgt:

‘Ondertussen schatten veel beleggers zichzelf anno 2022 ook nog eens te slim in. Dan denken ze via internet en apps unieke kennis binnen te halen, terwijl andere beleggers uiteraard toegang hebben tot precies dezelfde informatie. Dat helpt niet echt om je te onderscheiden.

Wilt u een beleggingstip? Schakel uw emoties uit. En huur een aap.’