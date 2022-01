Dat moet anders: laat de Tweede Kamer de ‘motie van goedkeuring’ invoeren

Dat moet anders: laat de Tweede Kamer, om vorm te geven aan de nieuwe bestuurscultuur, de ‘motie van goedkeuring’ invoeren.

Het nieuwe kabinet, geformeerd door en misschien wel voor premier Mark Rutte, stond maandag op het bordes. Ditmaal van Paleis Noordeinde. Rutte IV, mogelijk gemaakt door VVD, D66, CDA en CU, heeft zich de dure opdracht aangemeten een ‘nieuwe bestuurscultuur’ vorm te geven. Voorlopig zet ik die term tussen aanhalingstekens, laten we de eerste resultaten eens afwachten.

Het laat zich denken dat op de plek waar álles politiek is, ons parlement met coalitie- én oppositiepartijen, dit weer vooral een kwestie wordt van elkaar vliegen afvangen. Over een halfjaar zullen de coalitiepartijen volhouden dat ze het ‘echt anders do..