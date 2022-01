Online winkelen heeft ook voordelen

Volgens Hendrik van der Weijden heeft veel online bestellen schaduwkanten (ND, 11 januari). Maar er zitten ook veel positieve kanten aan het online shoppen. Stel dat een busje twintig of dertig pakjes meeneemt, naar verschillende adressen. De route wordt zo economisch mogelijk uitgestippeld. Als alle ontvangers van de pakjes zelf naar de winkel waren gegaan, zou dat veel meer kilometers hebben opgeleverd. Ik woon in een dorpje en moet voor veel inkopen minstens 15 kilometer rijden en dan ook nog parkeergeld betalen. Soms moet ik veel verder rijden als het om specialistische inkopen gaat. Ik denk dat er door het online winkelen minder kilometers worden gemaakt. Mijn reiskosten zijn altijd hoger dan de eventuele bezorgkosten. Verder kan ik op internet bijna altijd een goede keuze maken. Dat ik thuis blijf, geeft ook nog eens minder kans op besmetting met het coronavirus. <