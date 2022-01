Scheiding in de sportschool

Tijdens de lockdowns worden jongeren erg zwaar belast om de ouderen te beschermen. Als er een gedeeltelijke opheffing van de lockdown in het verschiet lijkt, lijkt het mij verstandig om verschillende groepen van elkaar te scheiden. Gedeeltelijke openstelling van sportscholen kan bijvoorbeeld op de volgende manier gerealiseerd worden. Ouderen en jongeren worden van elkaar gescheiden door verschillende gebruiksuren. De meeste mensen beneden de pensioenleeftijd zitten in de ochtenduren op school, studeren of werken, terwijl mensen die met pensioen zijn de tijd aan zichzelf hebben. In de ochtend is de sportschool alleen beschikbaar voor ouderen, terwijl later op de dag alleen jongeren welkom zijn. De politieke uitvoering ligt niet binnen mijn bereik, maar op deze manier kunnen verschillende leeftijdsgroepen met hun eigen kwetsbaarheden van elkaar gescheiden worden. <