Laat Shakespeareweer de weg wijzen«

Deze week verschijnt een bijzondere, nieuwe versie van The Tragedy of Macbeth (zie de recensie op de filmpagina’s). De tijdgenoten van Shakespeare voorspelden al dat hij van waarde zou blijven ‘voor alle eeuwen’. De grootste toneeldichter ooit behoeft geen mottenballen. Als geen andere denker biedt hij stof tot motivering en bezinning, speciaal toepasbaar op onze door polarisatie en radicalisering gekenmerkte maatschappij.

William Shakespeare (1564-1616) riep niet van de daken dat hij overal een oplossing voor wist. Zijn eruditie en wijsheid liggen verpakt in persoonlijke verhalen en overwegingen. Je moet die proeven, kauwen en verteren, zoals je dat bij bijbelverhalen doet. Zijn antwoorden komen niet als hap-slik-weg-fastfood, maar ook niet als exquise cuisine waar de gewone sterveling zich in vreest te verslikken. Shakespeares verhalen zijn praktisch toepasbaar en tijdloos tegelijk. Zo noemde literatuurcriticus Harald Bloom Shakespeare niet alleen psycholoog avant la lettre, maar door zijn hypermenselijke personages zelfs de uitvinder van de psychologie. Alfons van Impe schaart Shakespeare onder de filosofen. George Zito ziet hem als socioloog, Paul Cant..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .