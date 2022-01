De rechtsstaat - of wat ervan over is

Zonder wet- en regelgeving kan een samenleving niet functioneren, dan geldt het recht van de sterkste en wordt het binnen de kortste keren een chaos. Al lang geleden hebben we met elkaar afgesproken dat we dat niet willen. We willen een samenleving zijn waarin de overheid langs democratische route bepaalt welke regels waar gelden. Dat houdt de samenleving leefbaar en op grond daarvan verhouden wij ons ook tot elkaar. We rijden niet door rood, want dat is gevaarlijk voor de andere weggebruikers. We stelen geen spullen van anderen, gewoon omdat ze van iemand anders zijn. We gooien geen afval op straat en laten hondendrollen niet liggen, omdat dat goor is. Voor dit en voor nog veel meer zijn wetten en regels geschreven, ‘om het met elkaar l..

