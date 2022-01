Hoort lijden bij Gods schepping?

In een aangrijpende column beschrijft Ad de Bruijne het lijden van mens en dier in Uganda (ND, 8 januari). Hartverscheurende ellende: de schepping is in barensnood. Hij schrijft dan dat ‘lijden en dood onlosmakelijk lijken van het bestaan van dieren en mensen. Zeker in het licht van de evolutietheorie ontkom je niet aan die conclusie. Amechtige dieren en uitgemergelde, gemarginaliseerde mensen bestonden altijd en zullen blijven tot Gods koninkrijk aanbreekt.’ Als we de evolutietheorie accepteren, heeft dat consequenties. En dat zijn er (ook theologisch gezien) vele. Want was al die ellende bij dier (én mens!) er al vanaf het begin? Dan levert dat onder andere vele vragen op voor de leer over de verlossing (soteriologie), maar ook over de persoon en het werk van Jezus Christus (christologie).