1 In ons dagelijkse taalgebruik kennen we veel bijbelse uitspraken. In hun top 100 noemt geschiedenismagazine Historiek als meest bekende uitdrukkingen: ‘muggenziften’ (Matteüs 23 vers 24), ‘in zak en as zitten’ (Esther 4 vers 1) en ‘in adamskostuum rondlopen’ (Genesis 3 vers 10).

2 Spreekwoorden verrijken onze taal en zijn ‘als de finishing touch in een culinair gerecht. Het geeft je verhaal vaak nét iets meer kleur’, las ik eens. Ik denk dan: vooral ook als het ertoe leidt dat je de Bijbel nog eens opent om de toedracht achter zo’n gezegde te vinden.

3 Daarom hebben we er af en toe nieuwe..