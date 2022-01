Een divers kabinet betekent niet automatisch een inclusief kabinet

Zo lang tegenspraak of een kritisch geluid niet getolereerd wordt, hebben we aan een diverse groepsfoto van een nieuw kabinet helemaal niets.

Het plaatje ziet er goed uit. Het nieuwe kabinet is divers: verschillende geslachten, kleuren en seksuele voorkeuren. Maar diversiteit zegt nog niks over inclusiviteit.

Het plaatje ziet er – los van de vraag of we nu blij zijn met de politieke samenstelling van het kabinet of niet – goed uit. De nieuwe ploeg van ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Rutte IV: verschillende geslachten, verschillende kleuren en verschillende seksuele voorkeuren. ‘Kabinet is diverser dan ooit’, kopte deze krant dan ook terecht op de voorpagina (11 januari). Helaas zegt dit nog weinig over de inclusiviteit van het team.

Het nieuwe kabinet is niet in alles divers, zoals het tweede deel van de geciteerde kop stelt. Politicoloog Floris Vermeulen stelt in het artikel bijvoorbeeld dat het in het team nog ontbreekt aan leden met een lager opleidingsniveau. Ook mindervaliden lijken te ontbreken. Gevaar is volgens hem dat..

