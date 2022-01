Affaire-Djokovic: van bittere coronakloven tot buitensporig nationalisme

De soap rond Novak Djokovic in Australië reikt volgens buitenlandse commentatoren veel verder dan de tenniswereld.

Nadat de Australische rechter maandag had bepaald dat het visum van Novak Djokovic onterecht was ingetrokken, mag de beste tennisser ter wereld in Melbourne gaan en staan waar hij wil. Djokovic trainde zelfs al voor de Australian Open, maar toch kan de Australische minister van Immigratie de 34-jarige Serviër nog voor het toernooi begint het land uitzetten. Commentatoren volgen met belangstelling de affaire rond ‘The Djoker’.

The Guardian

‘Novak Djokovic is de zoveelste van de rijken en machtigen die de coronabeperkingen lijken te hebben omzeild – en dat valt mensen op’, aldus Clive Hamilton en Myra Hamilton in een opiniestuk voor d..

