Businessclubs van politieke partijen schaden het vertrouwen van de burger

Waar businessclubs van de VVD en het CDA door donaties invloed kopen, oogt D66 als het braafste jongetje van de klas. In een recent artikel van onderzoeksplatform Follow The Money wordt gesteld dat ondernemers en lobbyisten via de businessclub probeerden hun ideeën in het regeerakkoord te krijgen. Na kritiek op het gebrek aan transparantie heeft D66 haar businessclub omgebouwd tot een netwerk binnen de partij. Besluiten worden voortaan voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Het is daarmee de eerste van de huidige coalitiepartijen die zo’n stap zet. Als we bestuurslid Hester Duursema moeten gelov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .