Kerk kan, net als in de eerste eeuw, seksuele revolutie ontketenen

Rolie Barth doet in een reactie (ND, 8 januari) op mijn opiniebijdrage de aanbeveling ‘om bij christelijk onderwijs en in preken veel meer aandacht te geven aan sociaal onrecht dan aan seksuele misstanden.’ Voor mij is het een vraag hoe realistisch het is die twee thema’s zo tegenover elkaar te zetten — zeker in een geseculariseerde Westerse samenleving.

In zijn boek Moraal wijdt emeritus opperrabbijn Jonathan Sacks (1948-2020) een hoofdstuk aan ‘het breekbare gezin’. Het hoofdstuk heeft een hoopvolle toon. Maar Sacks heeft ook zorgen. Die hebben te maken met ontwikkelingen in zijn eigen land (het Verenigd Koninkrijk) en daarbuiten.

Op basis van sociologische studies schetst Sacks een beeld van demografische ontwikkelingen rond huwelijk en..

