Waarom Rutte IV nog niet de zwanenzang van premier Mark Rutte is

Alles duidt er op dat het Ruttes laatste rondje als minister-president wordt. Niet omdat hij over drie jaar Nederlands langst zittende premier zal zijn. Maar veeleer omdat zelfs de premier-met-de-dikke-teflonlaag slijtageverschijnselen begint te vertonen.

Het is, terugblikkend op de kabinetsformatie van 2021, op het nippertje goed gegaan. Na tien jaar premierschap raakt het Binnenhof steeds meer op hem uitgekeken. Zijn bijna natuurlijke overwicht is verbleekt. Het is voor Rutte alleen maar goed afgelopen bij gebrek aan alternatief. En omdat zijn eigen partij hem niet liet vallen. Over een paar jaar, na de volgende Kamerverkiezingen, ligt het waarschijnlijk anders.

Ook binnen zijn eigen partij, de VVD, begint men zich af te vragen hoe het v..

