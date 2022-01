Gaswinning is modern kolonialisme

Dit soort in pluche gezetelde arrogantie lijkt ook in ‘ons fijne landje’ steeds normaler te worden. Meer en meer dringt dat beeld zich aan me op. Ik was – anders dan velen – nog altijd redelijk positief over Den Haag. Maar het wordt steeds duidelijker: dit kabinet weigert om van zijn fouten te leren. Het is niet oprecht in zijn excuses.

Nee, ik wil het niet met u hebben over de toeslagenaffaire, die – vreselijk genoeg voor de betrokkenen – nog altijd niet is opgelost. Het gaat me om de schandalige behandeling van de mensen in Groningen (ND, 8 januari).

Het is ongekend hoe het kabinet Rutte-III in deze kwestie acteerde. Vanwege contractverplichtingen aan Duitsland liet dit kabinet de Groningers opnieuw bloeden.

Zijn d..

