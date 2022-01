Veel online bestellen heeft schaduwkanten

In het afgelopen jaar werd al duidelijk dat de middenstand zware klappen kreeg vanwege de coronamaatregelen, die vooral gewone winkels benadeelden en de onlinebedrijven bevoordeelden. Sinds het begin van de coronacrisis zijn de winsten van onlinebedrijven alleen maar toegenomen. De winkels hebben daarbij in toenemende mate de functie gekregen van het showen van artikelen, die even later goedkoper via het internet worden besteld.