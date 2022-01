Huwelijk is bestemd voor man en vrouw

De vrijgemaakt-gereformeerde Opstandingskerk in Utrecht wil het homohuwelijk gaan inzegenen (ND, 6 januari). Het lijkt een liefdevolle daad, maar liefde is in de Bijbel geen zoete en alles gladstrijkende ‘flower-power’. Het gaat bij liefde in de eerste plaats om liefde tot God en die liefde verlangt gehoorzaamheid, zoals ook Jezus gehoorzaamheid leerde. Het huwelijk is een bijbelse instelling en die leert dat het bestemd is voor man en vrouw (zie onder andere Genesis 2 vers 24-25, Mattheüs 19 vers 5-6, Efeze 5 vers 22 en verder). Die relatie bergt een geheim, want het weerspiegelt de verhouding tussen bruidegom en bruid: Christus en Zijn gemeente. Daarom is het aardse huwelijk heilig en moet het in ere worden gehouden (Hebreeën 13 vers 4). De Utrechtse kerk houdt mensen van hetzelfde geslacht iets moois (de zegen over het huwelijk) voor, maar uiteindelijk kan men niet waarmaken wat men belooft/aanbiedt.