Waarom Mark Rutte en de VVD het formatiespel glansrijk hebben gewonnen

Afgelopen weken kende de kabinetsformatie vele winnaars. Het CDA zou de meeste punten van zijn verkiezingsprogramma binnengehaald hebben en dus de inhoudelijke winnaar zijn. D66 wordt als winnaar gezien omdat het de posten Klimaat & Energie, de leiding op het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft en de spilpositie van Financiën bestiert. De grote winnaar, kwantitatief en kwalitatief, is echter premier Rutte en zijn VVD. En wel om vijf redenen.

De ondertekening van de Koninklijke Besluiten door koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte op Paleis Noordeinde. Daarmee is de langstlopende formatie van 271 dagen in de Nederlandse geschiedenis voorbij.

1 narigheid vergeten

Allereerst heeft Rutte bereikt dat iedereen het marathondebat van 1 april weer vergeten is. Het lijkt iets uit een vorig tijdperk. Hij bungelde door enkele moties die voor hem net niet de finale klap waren. Dat is verleden tijd. Al enkele maanden gaat het enkel over het aanstaande kabinet Rutte IV.

2 slimme verdeling

Op de tweede plaats heeft de VVD een slimme verdeling van het aantal kabinetsposten weten te realiseren: acht van de twintig ministersposten gaan naar de VVD. De partij kan bij de medische-ethische kwesties met D66 en een deel van de oppositie zaken binnenhalen en op andere terreinen (kernenergie, veiligheid) met het CDA en het..

