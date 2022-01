Zijn de idealisten van Triodos door intern gedoe nu aasgieren geworden?

Voormalig Triodos-topman Peter Blom (rechts) tijdens een rondetafelgesprek met bankiers in de Tweede Kamer in 2018.

In naam en in doelstelling is het de meest idealistische bank van Nederland. Triodos is Grieks voor driewegbenadering: mensen en de planeet voor de winst. Doel is een samenleving te creëren waar kwaliteit van leven en menselijke waardigheid vooropstaan. Met de slogan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd’ kreeg Triodos Bank in 2014 een Gouden Effie, de meest prestigieuze reclame- en marketingprijs.

Sinds de kredietcrisis steeg het aantal rekeninghouders van de bank van 285 duizend naar 728 duizend. Zo gauw een van de grootbanken weer in opspraak kwam door een schandaal – witwasaffaire, rentefraude – weken veel Nederlanders uit naar Triodos en vertrouwden hun spaargeld toe aan deze kleine en nette bank. Alleen kon de bank daar niet steeds ..

