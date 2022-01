Nederland moet weer een leidende rol pakken in Europa

Volgens het nieuwe coalitieakkoord wil Nederland weer een leidende rol pakken in Europa. Dat werd tijd, na jarenlang nee-zegger te zijn geweest.

In het voorjaar van 2020 namen alle Europese landen op eigen houtje niet-afgestemde crisismaatregelen. In maart werd bijvoorbeeld de grens tussen Nederland en België gesloten (beeld).

Het is hoognodig dat het nieuwe kabinet-Rutte eindelijk, ook uit welbegrepen eigenbelang, in de Europese Unie een voortrekkersrol gaat spelen en kansen wil pakken. Laat dat geen loze belofte aan Nederland en de rest van Europa zijn. De politiek van hakken in het zand en ‘terugtrekken achter de dijken’ heeft gefaald. Kansen, zoals meedoen met Europese programma’s om onze economie te ondersteunen, liggen voor het grijpen.

Nederland neemt weer een leidende rol om de Europese Unie slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken, zo valt er in het regeerakkoord te lezen. Een verrassend positieve, pro-Europese toon vanuit Den Haag, die in het verleden vaak ontbrak. Nederland staat al jaren bekend als de grote nee-zeggen in de EU..

