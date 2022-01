Bouw dorpen met tweepersoonshuizen

Peter de Waard schrijft over vergrijzing als de grootste plaag van deze eeuw (ND, 31 december): er zijn te veel ouderen en er is een tekort aan werkenden. De dag ervoor stond er in de krant dat de stagnatie in de woningmarkt onder andere veroorzaakt wordt doordat ouderen niet kunnen doorstromen naar een kleinere woning. Als 65-plusser ben ik me bewust van de problemen die op onze kinderen en kleinkinderen afkomen.