Belastingontwijking is geen teken van slimheid

CDA'er Wopke Hoekstra kwam in opspraak omdat zijn naam in de Pandora Papers voorkwam Hij bekende geen schuld, maar dat hoefde ook niet. Hij had volkomen legaal via een brievenbusfirma belasting ontweken.Â

In veel analyses van het coalitieakkoord wordt opgemerkt dat de uitvoering van de voornemens vaag en weinig concreet is. Dit geldt ook voor de thema’s belastingontwijking en belastingontduiking. In de paragraaf over de Europese Unie staat dat Nederland ‘zo nodig’ met andere landen kopgroepen moet vormen om – onder andere – belastingontwijking tegen te gaan, en moet samenwerken tegen belastingontduiking. Even terloops wordt opgemerkt dat de coalitie meer zal uitgeven aan het tegengaan van belastingontwijking. Het is jammer dat nergens een principieel of inhoudelijk uitgangspunt staat over belastingontwijking en belastingontduiking.

Bij belastingontduiking worden er regels overtreden dus er wordt gefraudeerd. Bij belastingontwijking wordt v..

