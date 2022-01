Bedank jongeren met liefde voor de offers die ze hebben gebracht

Terecht dat 2022 is uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jeugd. Met het braaf opvolgen van de coronamaatregelen bewezen jongeren ouderen een grote dienst. Zij verdienen nu beleid dat hun toekomst dient.

Studenten van de opleiding mode-maatkleding aan het ROC Mondriaan, voor wie het praktijkonderwijs moeilijk te organiseren is wanneer zij tijdens een lockdown niet naar school mogen.

Eindelijk een dankjewel, dacht ik toen ik vernam dat de Europese Raad en het Europees Parlement het jaar 2022 hebben uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jeugd. Toch nog officiële erkenning voor het opmerkelijke fatsoen en de ruimhartigheid waarmee verreweg de meeste 16- tot 25-jarigen zich hebben gevoegd naar de coronamaatregelen. Hun offers zijn het grootst, geeft Europa toe, want de oproep van staatswege om in een zo klein mogelijk wereldje te gaan leven, komt precies op het moment dat jeugdigen juist de moed, energie en drang voelen om hun leefwereld uit te breiden. Al twee jaar moet deze leeftijdsgroep zich inhouden om een virus in te dammen waarvan zij zelf meestal maar twee dagen ziek zijn. En dat doen ze nog ook! Uit liefde voor ..

