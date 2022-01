De religieuze opstandelingen die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden willen nationale bekering afdwingen

‘Ik sta hier als gevolg van een speciale goddelijke verschijning, als een vrij-levende ziel,’ zei Pauline Bauer deze zomer tegen de federale rechtbank van de Verenigde Staten. ‘Ik sta niet onder de wet. Volgens Genesis 1 heeft God de mens zeggenschap over de wet gegeven.’

Net als een aantal van haar mede-relschoppers heeft Bauer verklaard dat hun deelname aan de opstand bij het Capitool op 6 januari 2021 het gevolg was van goddelijke inspiratie. Ze hadden kruisen bij zich, baden in de vergaderzaal van de Senaat en droegen protestborden met daarop de tekst: ‘Jezus is mijn Verlosser, Trump is mijn president.’ Politieman Daniel Hodges, die door een opstandeling was afgetuigd met zijn eigen wapenstok, vertelde dat hij op dat moment ‘de christ..

