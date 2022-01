VN-rapporteur Nils Melzer misleidt met video over ‘excessief politiegeweld’

De hele wereld was in shock op 25 mei 2020 vanwege de dood van George Floyd, een 46 jarige Afro-Amerikaanse man. Een Amerikaanse politieagent had 8 minuten lang zijn knie in de nek van Floyd gehouden die geboeid met zijn buik op de grond lag. George Floyd overleed en wereldwijd werden demonstraties tegen politiegeweld en racisme gehouden. Nederland heeft nu een ‘eigen George Floyd’, volgens Nils Melzer, speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling.

‘Dit is een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds de dood van George Floyd’, tweette Melzer net voor de lunch op 3 januari. Hij doelt op beelden die uit Nederland komen, namelijk het illegale protest van onder andere FVD en antivaxers in Amsterdam dat afgelopen weeke..

