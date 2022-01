Ingezonden brief: Een warme groet voor juf en/of meester

Maandag 10 januari gaan de basisscholen weer open. Opluchting bij scholen staat er op de voorkant van het ND (4 januari). De school gaat open en de opluchting is groot. Is de leerkracht ook blij en opgelucht ? Ik ben zelf leerkracht in groep 5 en 6 en heb me in de vakantie voorbereid voor online lesgeven. Online lesgeven is heel erg leuk. Ja ik weet dat er weinig leerkrachten zijn die het leuk vinden, maar ik vind het heel goed te doen.