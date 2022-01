Israëlische christenen verdienen meer steun van hun eigen regering

Israël heeft de recente alarmklok van kerkleiders dat christenen in Israël dreigen te verdwijnen resoluut van de hand gewezen (ND 24 december). In openbare verklaringen en artikelen hebben de kerkleiders in Jeruzalem gesproken over bedreigingen in de Oude Stad van Jeruzalem. Zij hebben herhaaldelijk verklaard dat Israël een baken van godsdienstvrijheid in de regio is. Het is vanwege Israëls toewijding aan dit principe dat zij de problemen aan de orde stellen waarmee christenen momenteel in Jeruzalem worden geconfronteerd.

Christenen in de christelijke wijk van Jeruzalem worden regelmatig geïntimideerd en aangevallen door Israëlische radicale joodse groepen die extremistische ideologieën hebben en de eliminatie van christenen uit de ..

