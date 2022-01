Bij ziekten juist wel naar de kerk?

Dominee Bogerd haalt het gebed van Salomo aan om te benadrukken hoe belangrijk het is om in tijden van ziekten juist wel naar de kerk te gaan (ND 31 december). Het doet denken aan het beroep van verschillende predikanten op het bijbelboek Hebreeën 10 ter verdediging van kerkdiensten in de lockdownperiode: ‘God meer gehoorzaam zijn dan mensen.’ Maar hoe dan? Is Hebreeën 10 wel te relateren aan erediensten georganiseerd om religieuze verplichtingen na te komen? Gaat het niet om trouwe deelname aan het gemeentelijk leven? En het beroep op die gebeden? Die maakten deel uit van wat Hebreeën de schaduwdienst noemt. De wijze waarop het gepresenteerd wordt in de ingezonden brief van Bogerd roept de vraag op wat over is van de invloed van de openbaring van Christus op de geloofsuitoefening van Gods volk, als ik christenen zo even mag noemen. Want waarom deed Paulus zo moeilijk over de besnijdenis? Hij lijkt de besnijdenis te zien als uiting van een voorchristelijke dienst aan de Here. Geven gelovigen Christus niet prijs wanneer ze teruggrijpen naar vervulling van religieuze verplichtingen? Onze relatie met God bestaat niet in religieuze plichtplegingen. God is niet gebonden aan het heiligdom, maar het heiligdom aan God. <