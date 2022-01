In Bussum kon ik genieten van een prachtig vuurwerk: schitterende vuurpijlen, gehoorbeschadigende knallen en heerlijk ruikende kruitdampen. Zo zal het op meer plekken in Nederland geweest zijn, tegen het vuurwerkverbod in. Bij deze wil ik namens het milieu, de dieren en misschien ook wel namens oorlogsvluchtelingen alle vuurwerkafstekers bedanken voor hun geweldig fijne en gevoelige manier om de overgang van oud naar nieuw kracht bij te zetten. De hond die ik in ons dorp tegenkwam, was er ook blij mee. Hij of zij was nog niet bekomen van de stress die al dat knalwerk had opgeroepen. <