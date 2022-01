Joel was ook midwinterfeest van Hobbits

‘Denk je aan het Joelfeest, dan denk je aan de Joelkaars voor SS’ers’. Reina Wiskerke maakt zich in haar column (28 december) terecht zorgen over de flirt van de jongeren van Forum voor Democratie met het Oudgermaanse heidendom, getuige hun ‘kerstkaart’.

Ter aanvulling echter ook het volgende: Joel (Engels: Yule) is niet alleen een normale Scandinavische term voor het christelijke kerstfeest, maar ook de naam van het midwinterfeest van de Hobbits in de welbekende boeken van J.R.R. Tolkien. Een overtuigd christelijke schrijver en Britse veteraan uit 1914-1918, die geen populistische sympathieën had, maar die voor zijn literaire schepping wél veel aan de Oudgermaanse en Scandinavische cultuur ontleende. Neem uit die boeken bijvoorbeeld de naam van één van de veldheren uit Midden-Aarde: Erkenbrand. Een naam die tegenwoordig ook al met alt-right in verband staat.

Het is een trieste zaak dat veel van oudsher redelijk ‘neutraal’ cultuurgoed tegenwoordig zo geclaimd en besmet wordt door ex..

