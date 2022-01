Gevecht in de winkelstraat

Dit spandoek, dat gaat over de coronasluiting, zegt ook wel iets over een ander probleem: horecabedrijven die lege winkelpanden 'opvullen'. Maar daarmee red je de winkelstraat niet.

Digitalisering heeft een grote invloed op onze maatschappij en welvaart. Het nieuwe regeerakkoord onderkent dit en wijdt zelfs een specifieke paragraaf aan digitalisering. Daarnaast wordt het door Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers een belangrijk element genoemd bij arbeidsmarktontwikkelingen. Dit kabinet heeft zelfs een staatssecretaris die zich naast de andere koninkrijksdelen ook gaat bezighouden met digitalisering: Alexandra van Huffelen van D66. In vergelijking met het vorige regeerakkoord is dit een zeer grote vooruitgang. De overheid wil actief investeren in digitalisering en daar een leidende positie innemen als BV Nederland. Daarnaast heeft het duidelijk oog voor een aantal gevaren, zoals digitale veiligheid, criminaliteit en priva..

