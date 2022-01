Na een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof wordt vanuit Den Haag scherp gekeken naar wat er in Bakoe gebeurt

Agdam, een stad die sinds 2020 weer in handen is van Azerbeidzjan na een korte maar hevige oorlog met buurland Armenië. Aanleiding is een al dertig jaar durende twist over het gebied Nagorno-Karabach.

Dertig jaar geleden verdween de Sovjet-Unie letterlijk van de kaart. Een van de onopgeloste conflicten die het resultaat daarvan is, is het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno (‘Berg’)-Karabach. Nagorno-Karabach (door Armeniërs meestal Artsakh genoemd) is een bergachtige regio in de zuidelijke Kaukasus. Het gebied, ongeveer zo groot als Brabant, wordt al sinds mensenheugenis bewoond door etnische Armeniërs. Vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw maakt het deel uit van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Het genoot de status van autonome oblast (provincie) en had op papier een zeer grote mate van autonomie. De desintegratie van de Sovjet-Unie vanaf 1990 leidde tot spanningen in het gebied, die op de spits gedreven werden door..

