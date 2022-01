Welkom thuis Peter Nissen

Peter Nissen is teruggekeerd naar de Rooms-Katholieke Kerk (ND 30 december). Zijn vertrek was niet uniek, want de zoveelste aderlating voor deze geloofsgemeenschap, waar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw al veel intelligentsia niet meer actief betrokken zijn. Uit ervaring kan ik zowel zijn vertrek als zijn terugkeer begrijpen en meevoelen. Ik heb ook dikwijls overwogen om over te stappen naar een ander kerkgenootschap, zoals die van de remonstranten of oud-katholieken.