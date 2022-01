Leuk of niet, Jezus bemoeit zich wel degelijk met mijn slaapkamer

Jezus zou veel meer over armoede en rijkdom hebben gesproken dan over seksualiteit. En daaruit worden dan allerlei conclusies getrokken. Ga tellen én vooral wegen, en je komt ergens anders op uit.

De dertigers en theologen Joël Boertjens en Mariecke van den Berg hebben met elkaar gesproken in verband met een interview in de eindejaarsbijlage.

‘De kerk heeft een seksobsessie’, vindt Joël Boertjens (Nederlands Dagblad 31 december 2021, eindejaarsbijlage). En dat terwijl ‘Jezus toch veel meer over armoede en rijkdom heeft gesproken dan over seksualiteit’. ‘Veel meer …’ – de woorden doen vermoeden dat Boertjens aan het rekenen geslagen is. Ik zou zijn getallen graag eens willen zien. Stel dat de getallen anders zijn dan Boertjens beweert. Stel dat de historische Jezus, de Jezus van het evangelie, meer over ‘seksualiteit’ gezegd heeft dan over rijkdom en armoede. Wat zou dat betekenen voor de visie van Boertjens op huwelijk en seksuele relaties?

getallen

De laatste keer dat ik zulke getallen zag, was in een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .