‘Ik snap niet dat jullie een hond hebben genomen’, zegt mijn vriendin, terwijl ze met afgrijzen bekijkt hoe mijn gezicht grondig wordt gereinigd door de enthousiaste tong van onze kersverse pup Siem. De snuit die langs mijn wang glijdt, heeft tien minuten geleden in andermans diarree gewroet. Oké, ik heb sinds jaren weer snoetenpoetsers en billendoekjes in huis, maar echt fris wil de gedachte toch niet worden. Het is slechts één bescheiden onderdeel van een batterij aan gore dingen. Aangekoekte poep onder de staart wegknippen met een keukenschaar en, als ik dan toch bezig ben, meteen ook dat rare harige kwastje aan zijn piemeltje. Ontvlooien, ontwormen, oren schoonmaken, traansmeer verwijderen en anaalklieren checken. Hem ’s avonds uitla..

