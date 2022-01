Maak van genade het ankerpunt van onze samenleving

De herinnering aan Pim Fortuyn, op 6 mei 2002 vermoord op het Mediapark in Hilversum, is in een beeld vastgelegd in zijn stad Rotterdam.

Dit jaar - op 6 mei - is het twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum. Twee decennia later tiert het populisme dat hij in de Nederlandse politiek bracht nog welig.

In relatief korte tijd had Pim Fortuyn het Nederlandse politieke landschap beslissend opgeschud. Met zijn scherpe kritiek op het immigratiebeleid en de volgens hem vastlopende verzorgingsstaat, in combinatie met zijn excentrieke voorkomen en humor deed hij het politieke establishment op zijn grondvesten trillen. Door de verkiezingsuitslag van negen dagen na de moord kreeg het populisme met de 26 zetels van de LPF een ferme stem in de Tweede Kamer.

Populisme wordt vaak omschreven als een ideologie waarin de eigen cultuur en belangen v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .