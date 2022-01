Wat moet er in 2022 echt anders als het gaat om stikstof, onderwijs en bezinning?

Een jaar dat nog maar net begonnen is, geeft kansen om wat goed te maken. Wat moet er echt anders in 2022?

Ego-economie onhoudbaar

Reitse Keizer, onderzoeker bij het lectoraat New Finance van de Haagse Hogeschool: ‘Onze huidige ego-nomie is niet volhoudbaar. Hoe te veranderen naar oiko-nomie, met oog voor mens en schepping? Hoe economisch egocentrisme vervangen door werkelijkheidszin? Niet alles is te koop, al wordt die les van de coronacrisis nog uitgesteld: eerst terug naar ‘normaal’.

Maar verspilling en misbruik, gefinancierd met opeenstapeling van schuld, is niet normaal, ook al is het rendabel voor de financiële markt. Die stelt de norm, die gewenste kleinschaliger landbouw onmogelijk maakt, maar groei van supermarktketens bevordert. Deze ‘oneconomie’ is abnormaal.

Financiële crisis, coronacrisis, verstopt Suezkanaal – wanneer beseffe..

